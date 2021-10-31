伊仁絮語——暖在你心有的放矢

這天去郵局往上海寄幾張用宣紙寫的圖片說明，用「特快專遞」（Speed Post），職員告知，正常需時一星期送達，但現在可能要延誤一星期，所以要我預計郵件可能要在兩周之後到達。結果這份郵件在路上走了十三天，比預計中「提前到達」了。 這就是現在香港郵政的「特快專遞」，如此緩慢，是否應該改一下名稱呢？不然以今時今日的「特快」概念，會不會觸犯香港的「商品說明條例」呢？ 這天去寄東西的時候，郵局的普通郵件櫃枱排了一條大隊，「特快專遞」櫃枱前卻很清閒，我寄的東西需要買一個郵局的紙筒，「特快專遞」的職員跟我說，他這裏不賣紙筒。紙筒在對面櫃枱才有賣，要我去對面櫃枱，所謂「對面櫃枱」也不過三...

2021-10-30