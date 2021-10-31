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伊仁絮語——暖在你心有的放矢

2021-10-31 列印
　　第九場「暖在你心」上季最後一役角逐谷草一千，在田泰安胯下輕勝逾三個馬位，就連「和氣生財」、「樂滿家」及「事事亨通」等路程專家亦俯首稱臣，表現悅目，可惜其後左前蹄球節受傷，因而被逼提早歇暑。幸好經數月休養生息後，自八月起操練漸趨穩定，最近在從化試閘的走勢亦見輕鬆。此駒跑法機動，今場兩匹快馬「輗多福」及「威妙星」均排外檔，形勢對牠有利，強配潘頓應是有的放矢。

　　第十場「以戰養戰」上仗出爭沙田千二，強手林立仍僅負於「神之水滴」跑獲亞軍，表現出色。今仗雖然負磅最重，但谷草千二成績頗佳，五戰得一冠一亞一殿一第五，屢次獲得獎金。羅富全與潘明輝由上季合作至今已有十二場頭馬，成功率高，馬兒若能交回上賽水準，在此足以言勝。冷門可留意「陽光霸駒」。



Ian
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