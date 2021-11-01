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Chok王心得——谷中冷馬 爆得少

2021-11-01 列印
　　周三續於谷草挑燈夜戰，回看季內跑過的五次快活谷夜馬，四十二場頭馬當中，冷熱W比重暫時極不平均，大冷W真的為數有限，獨贏超過廿倍只得「和氣生財」、「動力飛鷹」和「御風超影」。那邊廂，大熱門竟有十六駒順利勝出，計有「友心友型」、「人和家興」、「電訊巴打」、「皇寶」、「俏芳華」等等，嘩！接近總數四成。由此可見，今季谷草夜馬仍是由大熱門揸弗。

　　事實上，本季快活谷夜馬唔見得特別多冷門闖入三甲，開季至此，共有一百七十一駒獨贏賠率超過廿倍，除上述三隻冷W外，尚有十四駒跑獲二三名，包括「又享耆成」、「怡昌勇士」、「熱血鬥士」、「忠誠駒」、「天意」、「蟲草之凰」等駒；換言之差不多每十隻廿倍冷馬，才有一隻能夠躋身前三名。



洪禮賢
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