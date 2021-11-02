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馬場浮世繪——墨爾本盃一面倒熱門少贏出

2021-11-02 列印
應屆考菲爾德盃冠軍「鼓動」，將於今日在費明頓馬場出戰墨爾本盃，由於牠已經連贏九場，所以在當地被捧成二回九倍的一面倒熱門。不過根據過去一百六十五屆墨爾本盃的紀錄，曾有二十六駒的賠率為三點二倍或以下，只有三駒能順利勝出，對上一匹勝出是在一九三○年被譽為澳洲賽馬史上最強賽駒「閃電」Phar Lap。至於對上一匹被捧為一面倒大熱的戰馬，乃二○一○年的「信可成真」，結果僅跑第三。至於上一匹以大熱門身分贏墨爾本盃的馬匹，則是一三年的「繁花似綿」，今屆「鼓動」表現如何有待拭目。

馬場浮世繪



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