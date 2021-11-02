輝灑自如——墨爾本盃 舉國停頓

今天是一年一度舉行墨爾本盃的大日子，這項賽事絕對是澳洲最重要的年度純種馬大賽，一直被譽為「舉國停頓的賽事」，傳統是於每年十一月的首個星期二舉行。這天也向來是墨爾本的公眾假期，一家大細都會留在家中收看墨爾本盃的直播。即使其他省份未必放假，但一到了維省時間下午三時正，絕大部份人都會放下手頭的工作，和三五知己一起觀賞。由於疫情關係，所以今年嚴格規限了外地代表的參戰名額。話雖如此，其實這十多年來澳洲馬主已甚崇尚從歐洲購入優質賽駒，然後逐漸由讓磅賽打擂台而上，直至取得墨爾本盃的入場券。所以這場賽事，近年都是以產自歐洲的賽駒成績較佳。這也無可厚非，畢竟早已踏入全球化的世代，馬匹運送也愈來愈方便，很多由北往南的賽駒，落地不久已可上陣甚至贏馬呢！朱鎮輝