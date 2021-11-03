  • 2021年11月3日 星期三
  • 24º
  • 79%
熱門： 石天安心出行華記林婉儀譚香文

日報新聞 > 馬經

重點出擊——創科先鋒 惡氣十足

2021-11-03 列印
　　剛戰谷草四班千二米，由「紅衣火旺」搭「生生勝勝」構成近二千元連贏，後駒出自今季023強組，而且賠率可觀，按投注角度自然是捧場對象。至於贏馬的「紅衣火旺」則出自今季較低水準的015場次，即使在079場次跟前蝕快步速，以及直路走內疊不利路段，對手也不外乎是再出落第的「桃花紅」。其實臨場主持節目時，已有拍檔提醒要兼顧「紅衣火旺」，可惜投注時間急促，我因此錯失這條大冷Q。

  提及「紅衣火旺」，皆因今次推介馬第四場「創科先鋒」，也是出自上季總場次683。回看當日場地大利前領，該役四匹前置馬當中，形勢最好的「紅衣火旺」早段守包廂位，但最終潰不成軍，反而沿途走外疊的「創科先鋒」得第四。要留意該賽賺形勢的「有運來」及「勇眼光」，之後都續有佳作，故伸算「創科先鋒」回師谷草千二極具惡氣。



安西教練

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd