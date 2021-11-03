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伊仁絮語——雪茄之友製造驚喜

2021-11-03 列印
　　第一場「雪茄之友」上季首戰跑谷草千二得第六，負於「零距離」、「峰爭」及「中華威威」等路程專家，表現不俗。後來轉投丁廄，跑法變得主動，近兩仗雖然大敗，但早段走勢並不差，特別是上仗，放至最後二百才力弱。今次縮程兼配冷殺手賀銘年，有機會製造驚喜。

  第二場「生生福運」計腳法及血統，扳長發展應會合適，觀乎牠的全兄弟「律動意向」曾四勝頭馬，並且贏至三千米，證明此系馬能力頗佳，同時長力十足。「生生福運」的評分屢創低位，早前試從化閘餘勢強勁，今場對手實力一般，有力一爭。



Ian

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