B女靚馬——保羅承傳再下一城

第三場四班千二米。「勇眼光」上仗跑同程贏馬，當時見佢早段順走，一直有遮擋，處境非常理想，不過直路初一度被困，以為無位出，幸好班德禮發揮出色，後來攞到好位，結果衝上贏出賽事，盡顯人馬合拍。今次小休三星期再出，馬兒狀態仍處於高峰，排四檔亦比上仗更好，只要交回上仗水準，今次仲有機會贏馬。同場配腳我揀「銘記知心」同「老實人」。第五場二班千八米。「保羅承傳」今季一出即勝，今仗升上二班，雖然對手實力大幅增強，但本身勝在負磅輕飄飄，而且具備田草級數，照計除笨有精。睇佢上仗排大外檔都無影響，前速非常可靠，今次只要出閘放得靚，絕對有條件再下一城，再者佢今次賽前曾上從化，備戰工夫依然積極。同場我揀「柏林探戈」同「喜駿駒」做配腳。B女