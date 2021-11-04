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馬場浮世繪——薛恩先係時廄真殺手

2021-11-04 列印
馬場浮世繪——薛恩先係時廄真殺手
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　　霍宏聲今季來港策騎，身為父親的霍利時當然給予支持，但原來練者與薛恩的合作更如魚得水，兩人繼剛戰谷草日賽攜手勝出「又係熊」之後，昨晚又憑「睡眠攻略」齊齊入凱旋門，而此駒臨場票數急跌，搏殺可謂得心應手。

至於「睡眠攻略」馬主許章榮說：「由於霍利時的兒子霍宏聲停賽，因此『睡眠攻略』今場易配薛恩，但大幅增程跑谷草二千二百米，賽前我亦談不上信心，不過薛恩剛周日為時廄勝出『又係熊』，騎練合作正處旺勢，結果順利取勝。」



馬場浮世繪
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