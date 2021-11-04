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馬場浮世繪——丁仔肥文連勝未斷纜

2021-11-04 列印
馬場浮世繪——丁仔肥文連勝未斷纜
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　　近期手風大順的丁冠豪和文家良，昨晚都延續旺勢，前者在頭場憑一放到底的「雪茄之友」報捷，連續八個賽日都有馬贏。至於文家良則在第四場憑「創科先鋒」贏馬，已經連贏七日。賽後以上兩位練者當然心情大好，分別應傳媒要求，擺出代表「八」和「七」的手勢以供拍照，繼續威威！

馬場浮世繪

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