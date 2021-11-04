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馬場浮世繪——雷神復出幾乎場場搏

2021-11-04 列印
馬場浮世繪——雷神復出幾乎場場搏
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　　莫雷拉昨晚停賽期滿復出，雖然只有七匹座騎，但演出對辦，其中「創科先鋒」和「浪漫組合」贏馬，「喜駿駒」和「萬眾力得」拼入Q，「香港精神」和「老實人」跑殿軍，基本上場場搏殺，鬥志十分旺盛。

馬場浮世繪

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