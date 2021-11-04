莫雷拉復出即封王 丁冠豪贏馬登榜首 超級軍團開齋捧盃

昨晚舉行谷草八場賽事，唯一錦標是美國會所挑戰盃，結果由方廄「超級軍團」大熱掄元。莫雷拉刑滿復出，憑文廄「創科先鋒」和沈廄「浪漫組合」起孖，最終亦成為騎師王。至於田泰安則憑蔡廄「銘記知心」和何廄「木火同明」梅開二度。方嘉柏昨晚憑「超級軍團」奪得美國會所挑戰盃，賽後練者表示：「今賽早段步速較稍慢，其後又有馬中段發力，形勢較為古怪，不過何澤堯沒有在中段催策『超級軍團』，反而先行留力，入直路再全力上前，加上馬兒鬥心良好，終於力拼下取勝，希望其狀態持續，下次轉到沙田爭取連捷。此駒外地賽績良好，來港後適應環境甚快，今季長線目標將是季尾的皇太后紀念盃。」至於昨晚停賽期滿復出的莫雷拉，先後勝出「創科先鋒」和「浪漫組合」，後駒練者文家良已經連贏七日，他說：「『創科先鋒』在暑期多次由莫雷拉操練，我自然希望他會選騎上陣，原本此駒報爭十月十三日谷戰，可惜當天賽事因為打八號風球取消了，之後莫雷拉又停賽，於是我刻意等待他復出，才為此馬報名出賽。不過，賽前我對此駒的信心不大，因為其體重增加了二十二磅，稍為偏高，幸好牠最終可以交出應有水準，順利取勝。」而「浪漫組合」練者沈集成說：「『浪漫組合』是一匹尺寸馬，非常難駕馭，發力點需要拿捏得很準確，賽前我希望牠守在前四位，怎料『牽旺加富』放得很快，令我們留得比預期後，更要三疊望空，好彩莫雷拉醒目楔到好位，始終他曾多次夥拍此駒上陣，十分熟悉馬性，掌握到平衡點展開衝刺，順利取勝而回。『浪漫』系馬主支持我已有一段時間，『浪漫組合』跑到第十四場才打開勝門，我總算鬆一口氣，此馬升上三班後，希望雷神仍然可以主轡，始終這位巴西好手非常熟悉馬性，發揮起來更得心應手。」至於接連搏殺得手的還有丁冠豪，他憑「雪茄之友」食頭胡連贏八日，練者說：「『雪茄之友』很細膽，賽前經常流大汗，而且很懼怕其他馬，所以一定要擺前走，今場好好彩，可以一放而回。當初我以為『雪茄之友』是中距離馬，但牠每次跑中距離，末段都無以為繼，因此今場縮跑谷草千二米，結果試出彩虹。」另外，田泰安昨晚憑蔡廄「銘記知心」和何廄「木火同明」起孖，前駒馬主鄧詠琪說：「『銘記知心』是我自己培育的，其母親由已故女馬主Lily姐（鄭是鳳女士）所擁有，蔡約翰願意收此馬，可見質素應該不差，實在牠在陣上演出一直很忠心準繩，希望之後健健康康，繼續交出好表現。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜