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馬場浮世繪——馬會研究機坪踱步圈鋪膠沙

2021-11-05 列印
  有消息指，馬會正研究在沙田馬場的停機坪踱步圈和附近範圍轉鋪膠沙物料，以改善該處及附近路段遇天雨時會出現積水及沙泥被沖走的情況。由於目前奧運馬房的練習場亦是鋪設膠沙物料，馬會在相關工程和保養方面有一定經驗，惟因馬季賽事頻密，停機坪踱步圈的使用量大，而且即使七月中馬季收鑼後仍繼續開放，而鋪設膠沙工程或要花上數月，故此暫仍在研究階段，未有定案。

馬場浮世繪



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