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馬場浮世繪——育馬者盃草地大賽衞冕難

2021-11-05 列印
  馬會將於周日早上轉播美國育馬者盃賽馬中的兩場大賽，其中雌馬「大利威」於凱旋門大賽力拼僅負後，這次會在總獎金四百萬美元的育馬者盃草地大賽作衞冕戰。翻查最近三十年記錄，曾有十二匹頭馬翌年打衞冕戰，惟只有○三年的「灌木叢」和○九年的「水到渠成」成功，「大利威」今次爭勝難度不低。

馬場浮世繪



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