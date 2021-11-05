張氏理論——美加賽馬 以泥為主

由於澳洲正是跑春季嘉年華大賽，上星期三天內播了兩日共十四場費明頓馬場賽事。而因無時差，加上澳洲騎師一半以上極為港人熟悉，令澳洲賽事投注額一直甚好。反而多年來因時差，香港馬會甚少轉播美加賽事，因為美國東岸與香港剛好相差半天。但今年育馬者盃是於加州作賽，勉強可播當天較後場次，於是先於周日早上六時許播千六米草地一哩草地大賽，但可能礙於場數有限制，中間放棄一場泥地大賽，即隔一場後再於早上七時半播二千四百米草地大賽。大家都知道，美加甚至南美賽馬都以沙泥地為主，草地為副。以一天正常賽日跑十場，一般是跑兩場最多三場草地，且一定不是頭場或尾場。而美加幾乎所有馬場，泥地跑道是於外圈，即直路較長，草地內圈直路較短。但唯一例外是加拿大的活拜馬場，草地跑道是於外圈，原因是此馬場建於上世紀中，策劃正是「北地舞人」馬主泰來先生。可能因他鍾情歐洲賽馬，才主張草地作為大跑道。張福元