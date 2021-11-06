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馬場浮世繪——翡翠劇院尿液被驗出含奧美拉唑

2021-11-06 列印
  照例行程序，十月二十七日賽事各場的冠軍及亞軍馬匹均須提供尿液樣本。因此，田下山讓賽亞軍馬匹「翡翠劇院」被抽取了一份例行尿液樣本。

  受薪董事小組昨日接獲賽事化驗所主管/首席賽事化驗師何毅雯博士通知，表示「翡翠劇院」的賽後尿液樣本經化驗後，證實含有奧美拉唑（Omeprazole）。「翡翠劇院」的練馬師姚本輝昨日已獲告知該化驗結果。此宗事件現押後至另訂日期進行研訊。



馬場浮世繪
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