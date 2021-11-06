紅心壯志——迷信習慣 中西皆有

香港乒乓球手蘇慧音在二○一八年以粉紅髮色出戰世錦賽，擊敗時任的世界一姐丁寧。自此粉紅頭成為了她的賽前標記，並在今年以此造型勇奪奧運獎牌。其實馬圈也有一些迷信習慣，在裝備方面，騎師無法選擇綵衣的顏色及配搭，但有些本地騎師會在馬褲上加上幸運圖案，希望人馬平安。剛剛推出個人電影的戴圖理則會在馬鞍上貼上一些幸運的白色膠帶，據報他在二○○七年葉森打吡賽前作出這個舉動，接着就憑「授權」首勝打吡呢！而他在二○一五年策騎「金號角」再勝打吡前，也有在腳踏上貼上這些幸運膠帶。至於馬主也有一些幸運服飾，澳洲馬后「雲絲仙子」的其中一位馬主Debbie Kepitis，會在賽日刻意穿上紫、藍、黑色配搭的服裝，而練馬師華禮納的妻子和騎師布文的妻子則會帶上特製的藍色戒指，一同成就馬后的傳奇故事。馬圈人士還有其他有趣的幸運習慣，下回繼續介紹給大家！紅心