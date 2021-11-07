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日報新聞 > 馬經

B女靚馬——必長勝一檔再贏

2021-11-07 列印
　　第五場四班千四米。我揀「天天得樂」做重心，上仗佢出閘後守住內欄，到入直路後並非即時有位衝刺，要去到大約最後二百米才望空，之後追勢良好，並且追入季軍，都算有點睇頭。以佢末段追勢評估，今場增程只會更合適，誠是贏馬好機會。同場我揀「寶貝兒」同「龍來了」做配腳。

　　第六場二班千二米。我就鍾意「必長勝」，佢今季跑同程連贏兩場，上仗人馬發揮更可謂無懈可擊。今場繼續抽黃金一檔，大有機會再贏。同場配腳我揀「加州雷電」同「小太陽」。



B女
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