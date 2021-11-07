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伊仁絮語——連連行運收復前失

2021-11-07 列印
　　開季已兩個月，十一屆冠軍練馬師蔡約翰卻成績普通，至今只得四場頭馬，不過今期他多匹參戰馬均有爭勝能力，似有大舉出擊之意，有機會連場數胡。

　　第三場「連連行運」上仗認真欠運，早段置中留守內欄，可惜直路上受困，趨近二百米處時以為能展開衝刺之際，卻被持續內閃的「飛天劍」影響而勒避，結果以兩個多馬位落敗。汲取教訓後，相信莫雷拉今次取位會打醒十二分精神。馬兒居四班雖不算超級，但至少曾在三班跑得接近，有權收復前失。



　　第九場「健康第一」今季兩戰均接近，來港前在澳洲考菲爾德的千六米曾一放到底獲勝，繼而獲得運港資格。今仗出馬不多，應可採取較主動的跑法，若能輕鬆領放，有力構成威脅。

Ian
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