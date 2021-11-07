伊仁絮語——連連行運收復前失

第三場「連連行運」上仗認真欠運，早段置中留守內欄，可惜直路上受困，趨近二百米處時以為能展開衝刺之際，卻被持續內閃的「飛天劍」影響而勒避，結果以兩個多馬位落敗。汲取教訓後，相信莫雷拉今次取位會打醒十二分精神。馬兒居四班雖不算超級，但至少曾在三班跑得接近，有權收復前失。
第九場「健康第一」今季兩戰均接近，來港前在澳洲考菲爾德的千六米曾一放到底獲勝，繼而獲得運港資格。今仗出馬不多，應可採取較主動的跑法，若能輕鬆領放，有力構成威脅。
Ian
香港與內地通關逐漸有眉目，繼有傳最快下月中可有條件免檢疫赴廣東省外，特首林鄭月娥昨明確稱期望明年二月，能夠與內地展開較有規模的通關，趁《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈三周年時，讓特區政府能舉辦較大型的...
2021-11-06
神舟十三號三名太空人進駐中國太空站約半個月，據內媒引述中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號太空人乘組將於近日擇機執行第一次出艙活動。央視亦發佈他們首次檢測水質樣本的片段。 內地人民網昨日報道，中國載...
2021-11-06
繼上月墨西哥坎昆度假城市圖盧姆有黑幫火併致兩遊客中流彈死亡後，坎昆酒店區旁的沙灘再發生槍擊事件，兩名毒販遭敵對幫派射殺，附近五星級酒店遊客嚇得驚慌逃竄，許多人穿著泳褲躲入酒店大堂及走廊，十分狼狽。而相...
2021-11-06
會德豐旗下位於啟德的MONACO ONE，近日一條龍開放示範單位及公佈首批99伙價單，涵蓋一至三房戶型，一房折實價756.8萬元入場。 會德豐地產常務董事黃光耀指出，MONACO ONE首批99伙，包...
2021-11-06
英倫銀行意外維持息率不變，拖累滙控（005）及渣打集團（2888）受壓，滙控急挫3.6%，收報45.45元，為表現第二差藍籌，拉低大市69點；渣打亦跌3.5%，收報47.3元。「大笨象」跪低，恒指曾挫...
2021-11-06
C朗拿度今季回歸曼聯鞠躬盡瘁，各賽事十一場獨取九球，周四又參與球會聚餐凝聚軍心，卻因為領隊蘇斯克查技窮，未能領軍取得更理想戰績。相反，此子三位葡萄牙師弟貝拿度施華、魯賓戴亞斯及祖奧簡些路，在曼城主帥哥迪奧拿手下盡展所長，今晚英超曼徹斯特打吡作客紅魔，勢合力圍堵大師兄，開客勝。（Now611、621台今晚8:30直播） 由祖雲達斯重投曼聯後，C朗各賽事上陣十一次錄得九入球一助攻，較並列次席的格連活特及般奴費南迪斯多五球，以一己之力撐起球隊。此子周四亦出席球隊聚餐，除了在社交平台上載相片並留言「這是美好的一天」，還在餐廳和等待他的球迷合照，場內場外都做足一百分。 藍月護法脫胎換...
2021-11-06
Oetker Collection旗下、位於巴黎第八區的Le Bristol Paris酒店，早前迎來新一代的酒店貓，成為疫情下的新焦點。 這頭喚作Socrate的酒店貓，原來是在過去十一年來擔任L...
2021-11-04
去年11月，莊韻澄（莊端兒）閃嫁拍拖僅7個月嘅經理人呂成忠，o依家囝囝肥「波子」經已7個月大，眼大大肥嘟嘟超可愛。「升呢」32F「辣媽」嘅莊韻澄自爆冇嫁錯郎！對於舊愛張致恒修心養性做爸爸，又努力工作搵...
2021-11-06
本來今天應該在澳門的酒店裏過單獨軟禁的隔離日子，訂的是黑沙灣畔的度假酒店，有朝西的海景，酒店的朋友說每天可以看到太陽像一顆鹹蛋黃從天上落進大海。這就令我想像坐郵輪的情景，海上行舟，天天看着海景變幻，十四天看次日落，猶如當年徐志摩呀，錢鍾書呀遠度重洋去英國留學，似乎也是這般光景。為此我特地預備了專業相機和長鏡頭，假裝坐郵輪，天天拍日落，在船上吃據說伙食不錯的一日三餐，有了這樣的心理準備，被禁足的日子相信也好過一點。 但是，澳門的隔離政策突然變卦，隔離十四天放出來之後，依然不能走，還要待七天才可以去大陸，這多出來的七天，令我取消了這一次的工作計劃，把要辦的事情延期，暫時留在香港...
2021-11-06
第三場四班一六○○米。隔晚大熱是「連連行運」，相信主要原因是上仗如非終點前幾十米被阻，必定有三甲。問題是即使「連連行運」在上仗有三甲，都只是追過一匹競爭力有限的「快馬飛馳」，而之後一個名次的是四五班升降機「金碧科」，這個水準值得在此組成大熱？ 「金像非凡」上仗亡命快放蝕盡步速之下，只負個多身位得第四，表現極之搶眼，今仗更強配跑放頭、前置馬特佳的潘頓，問題是有可能臨場成大熱門，所以只作為第一配腳。 馬膽想再博一次「合夥贛勁」，雖然暫時尚未在四班上名，但上仗在089場次遇場地利前置且步速也慢，此駒全程走外疊之下，能交出更勝「春風得意」之末段追勢，照理在四班應有一爭之力。今仗「金...
2021-11-07