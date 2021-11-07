伊仁絮語——連連行運收復前失

第三場四班一六○○米。隔晚大熱是「連連行運」，相信主要原因是上仗如非終點前幾十米被阻，必定有三甲。問題是即使「連連行運」在上仗有三甲，都只是追過一匹競爭力有限的「快馬飛馳」，而之後一個名次的是四五班升降機「金碧科」，這個水準值得在此組成大熱？ 「金像非凡」上仗亡命快放蝕盡步速之下，只負個多身位得第四，表現極之搶眼，今仗更強配跑放頭、前置馬特佳的潘頓，問題是有可能臨場成大熱門，所以只作為第一配腳。 馬膽想再博一次「合夥贛勁」，雖然暫時尚未在四班上名，但上仗在089場次遇場地利前置且步速也慢，此駒全程走外疊之下，能交出更勝「春風得意」之末段追勢，照理在四班應有一爭之力。今仗「金...

2021-11-07