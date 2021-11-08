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Chok王心得——谷草千二 內檔馬惡

2021-11-08 列印
　　周三編有九場谷草B跑道賽事，路程有一千米、千二米、一哩及千八米，其中千二米編有四場，算是今次骨幹路程。看罷季內七次谷戰共廿四場千二米的賽果，赫然發現三處地方值得留意，或可帶來一點投注啟示。

　　首先，季內廿四場千二米的Q位中，有八場是由一至四檔馬包辦，佔總數三分之一，新近例子是十一月三日尾場「木火同明」搭「萬眾力得」，分別排三檔及一檔。



　　第二，大熱門入Q率不足四成，只有九隻闖入前兩名，包括「有運來」、「天天智庫」、「友心友型」、「齊心同行」、「創科先鋒」等。

　　第三，原來有甚多十倍以上的冷馬殺入前兩名，如十五倍「晨曦飛馬」、廿一倍「和氣生財」、廿四倍「怡昌勇士」、五十二倍「生生勝勝」、三十四倍「發贏喜」等等，總數達十駒之多。之所以，這項路程不妨花多些時間發掘冷馬。

洪禮賢
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