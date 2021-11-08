Chok王心得——谷草千二 內檔馬惡

英超上次作東慘吞利物浦五蛋後，曼聯周六聯賽曼徹斯特打吡，再於奧脫福球場毫無還擊之力下吞曼城兩蛋，藍月領隊哥迪奧拿更在同市宿敵傷口上灑鹽道：「這是我加盟六年至今最開心的事。」紅魔堅持信任領隊蘇斯克查，卻換來又一場羞辱，令球員、名宿和球迷三方受盡打擊。 曼聯被打得毫無還擊之力，主將輸得一肚氣。全場只得三十二巴仙控球率、中目標射門和角球各一，可見紅魔陷劣勢。門將迪基亞全場造出五次撲救仍敗陣，完場後步進球員通道不禁揮拳洩忿，賽後亦在社交媒體沮喪道：「我的心受傷了。」 射手C朗拿度也在完場前鏟向倒地的藍月中場奇雲迪布尼，疑似踢到發脾氣。般奴費南迪斯也直斥使出「吹風機」：「我們...

2021-11-08