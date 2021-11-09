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馬場浮世繪——女皇伊利沙白二世盃周日舉行

2021-11-09 列印
  雌馬國際一級賽女皇伊利沙白二世盃，將於本周日下午在日本阪神競場舉行，暫時落實上陣的馬匹，包括已獲香港馬會邀請，參加香港盃的「麗冠花環」，應屆秋華賞冠軍Akaitorino Musume，及在今年春季天皇賞跑第五的「瑪蓮必勝」等。香港賽馬會屆時將轉播該賽及同日其餘六場賽事並接受投注。

馬場浮世繪



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