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馬場浮世繪——致勝一擊周末復出

2021-11-09 列印
  在今年六月贏出一級賽加冕盃的「致勝一擊」，將於本周六在嶺飛馬場復出，角逐途程為膠沙二千米的表列賽邱吉爾錦標。該駒練馬師莫爾表示，即使二千米對牠來說肯定嫌短，但正好作為來港出戰香港瓶前熱身。而此部署跟很多大馬房一樣，先安排馬匹競逐稍短的路程，不會令馬兒耗力太多。他又謂「致勝一擊」休戰多月，但其實問題不大，而且早將目標定在香港瓶，之後更會出戰沙地阿拉伯和杜拜的大賽。

馬場浮世繪

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