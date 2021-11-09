閃耀榮光夾潘頓續雄風

潘頓前日策騎「錢多多」贏馬，替蘇保羅馬房開齋，可是其餘多匹實力座騎如「緊張大師」和「金像非凡」等只上名而未能勝出。明晚跑馬地夜賽，潘頓七匹座騎依舊不乏實力馬，他昨晨收操後透露，對近績良好的「閃耀榮光」和「赤馬雄風」的機會最感樂觀。容廄「閃耀榮光」服役以來由潘頓策騎出賽六次，取得三冠三季，上名率達百分百，如今再夥拍出賽，潘頓說：「雖然『閃耀榮光』年紀非輕，但場地適應性廣泛，在沙田和谷草均能夠跑得好，加上本身速度可靠，因而長期演出水準穩定，即使落第亦所負不遠，上場牠又能夠把握機會贏馬，蹄下敗將『木火同明』再出贏馬，證明本身表現絕非僥倖。賽後馬兒操練正常，狀態維持在贏馬水平，周三再跑贏馬路程，較上場只多負六磅，希望臨場繼續發揮本身實力，爭取連捷。」希廄「赤馬雄風」近期專攻谷草中距離，上季尾至季初贏出四場頭馬後，剛戰亦取得季軍，明晚該駒再跑同程，潘頓說：「雖然『赤馬雄風』上場未能再捷，但我對牠演出仍感滿意，畢竟牠全程受到壓力，在早段步速較預期快之下，直路上仍奮力衝刺，另外末段越過牠勝出的『皆大開心』本身近績好且負磅較輕，以牠目前評分，理應仍具競爭力，今次牠再攻最正宗路程，對手中未見有超班馬，應有機會收復前失，再贏一場頭馬。」綠續爆發分利路合此外，潘頓表示「綠續爆發」剛戰首次上名，反映目前評分具競爭力，現時亦找到本身合適路程，如今再攻同程，同場對手實力不算突出，只要馬兒持續交出進步表現，「綠續爆發」已有條件在此爭勝。特約記者：文傑