輝灑自如——養馬動機 各有不同

剛周日過了一個開心的賽馬天，由筆者引入的「飛輪閃耀」捧走了三級賽婦女銀袋，為馬主帶來豐厚獎金當然是重要，不過能夠勝出一場具歷史性的錦標賽，意義更加重大。很多人都問過筆者如何去選擇一匹好馬，其實並沒有一個肯定的答案。因為每個馬主的要求不同，預算也有高低，甚至乎對於好馬的定義也不一樣。我曾經便遇上過一個客人，要求很簡單，只要引入一匹身強體健的賽駒就可以，因為可以常常出賽，便可以在馬場大宴親朋，原來這就是他養馬的原因。而事實上，名利在馬主圈子裏面，肯定是前者比較重要。只要能夠有面子，贏一場五班或是三班，差別其實不大；反之如果名下愛駒常常成為熱門而落敗，容易成為別人的笑柄，這個情況更是大家最不想見到的。朱鎮輝