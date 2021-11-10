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日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——胡椒軍曹足以言勝

2021-11-10 列印
　　第三場「你知我勝」上季兩度贏谷草短途，實力不用懷疑。今季已三度出戰，近兩仗均受制於外檔，但都所負不遠。今仗排位雖不算理想，但其內側的馬匹不是前速型，即使牠未能搶出，也可留居領放馬之後，預期形勢頗佳，再者本身只四歲，可望仍有進步空間。

  第九場「胡椒軍曹」上仗初出即上名，可見能力不俗。事實上，該役對手實力強勁，當中包括谷草一千米場地紀錄保持者「人和家興」，以及出道以來八戰全入前四名的「天火同人」。



  今次強手遠去，本身排位亦靚，足以言勝。

Ian

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