B女靚馬——皇寶再下一城

第二場四班一哩。「功夫茶」今季出賽兩次都有獎金，證明身處四班有份量，今次賽前試咗兩課大閘，備戰工夫非常積極，而且表現亦好。雖然今次初跑谷草中距離，但睇佢前季曾經渡江上陣，轉彎出腳並非問題，我並唔擔心佢場地適應性，尤其季內已熱身兩場，今場孭輕磅兼排靚檔，好有機會跑入三甲。同場要埋「盈嘉輝」同「安逸寧靜」。第四場三班千八米。「皇寶」今場首次升上三班遇較強對手，但本身勝在狀態保持，復課見佢外觀依然省鏡。此駒其實只得四歲，質新馬會有進步間，與莫雷拉更加係天仙配，人馬合作七次，全部走入前四名，呢個配搭令人放心。上次贏馬之後，此駒去從化再加打磨，期間再試大閘，為今戰作好準備，今場對手不多，相信有機會再下一城。同場配腳我揀「凌駕」同「百勝名駒」。B女