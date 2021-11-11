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馬場浮世繪——文家良連贏九日笑得開懷

2021-11-11 列印
馬場浮世繪——文家良連贏九日笑得開懷
馬場浮世繪——文家良連贏九日笑得開懷
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　　文家良昨晚憑霍宏聲策騎的「開懷大少」贏馬，已經連贏九個賽日，氣勢如虹。而由於馬主沒有到場，練者邀請霍宏聲的母親霍太（霍利時太太）一起拉頭馬，齊齊分享喜悅。

賽後文家良說：「由於『開懷大少』已經八歲，而且缺乏進步，因此沒有騎師向我索騎，但有天收到霍宏聲的來電，希望我可以成人之美，於是大家一拍即合，香港都需要這些進取的騎師。此駒向來好少大敗，但可能因為年紀大，所以今場才被人睇小，而霍宏聲發揮稱職。」



馬場浮世繪
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