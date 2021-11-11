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馬場浮世繪——無可限量蟲草之凰平頭P

2021-11-11 列印
馬場浮世繪——無可限量蟲草之凰平頭P
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　　近日賽事頻頻出現平頭賽果，繼剛周日「必長勝」和「勝得威風」之後，昨晚又輪到「無可限量」和「蟲草之凰」影相之下都難分高低，齊齊並列季軍，本來在衝線一刻，「蟲草之凰」似乎略佔上風，但結果是皆大歡喜。

馬場浮世繪

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