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馬場浮世繪——姚本輝打開今季谷草勝門

2021-11-11 列印
馬場浮世繪——姚本輝打開今季谷草勝門
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　　剛周日姚本輝憑「得勝多」贏馬後，大歎今季運氣麻麻，之前經常搏殺失手，但昨晚練者終於否極泰來，先後勝出「綠續爆發」和「你知我勝」，而且是今季首度在谷中報捷，運氣明顯好轉，此點從賽後輝哥的笑容足可證明！

馬場浮世繪

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