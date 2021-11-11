莫雷拉兩W兩P 姚本輝蔡約翰起孖 潘頓後上險勝封王

昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓和莫雷拉競爭激烈，前者取得兩冠兩亞，後者則獲兩冠一亞一季一殿，最終潘頓以兩分之微後上封王。至於蔡約翰憑「好眼光」和「共創繽紛」起孖，姚本輝憑「綠續爆發」和「你知我勝」梅開二度。其餘文家良憑「開懷大少」贏馬後，已經連贏九個賽日，手風大順。潘頓昨晚憑姚廄「綠續爆發」和希廄「赤馬雄風」贏兩W，另外還有兩場亞軍，最終力壓同樣起孖的莫雷拉，後上成為騎師王，而練者姚本輝則另贏「你知我勝」，同告梅開二度。賽後姚本輝說：「『綠續爆發』今場是潘頓主動索騎，可能睇中馬兒今次要負重磅，而我亦認為由重磅騎師策騎，的確可以令牠不用負太多死鉛，於是答應潘頓。今仗『綠續爆發』排十檔，我曾擔心形勢不利，賽前更提醒潘頓要早點發力，因為此駒仍然未成熟，陣上喜歡亂想東西，不過騎者發揮得很好，希望馬兒繼續有好表現吧！『你知我勝』季內頭兩場均排十二檔，但都所負不遠，今場排八檔也不算太理想，但總算比早兩場好。此駒上季三歲已經兩W，今季轉四歲更為成熟，同場對手不算太強，贏馬合理，牠跑一千米和千二米都合發揮，就算升上三班仍具競爭力。」至於近期明顯開始展開攻勢的蔡約翰，昨晚憑「好眼光」和「共創繽紛」起孖，前駒今仗成功連捷，馬主譚榮根說：「『好眼光』今場由一千米增程跑千二米，我都有點擔心，非常開心牠仍然可以順利連捷。賽前我視『神之水滴』為最強對手，牠與『好眼光』都是由我的友好馬販派斯引入，結果『好眼光』遇強愈強，我都十分開心。」而為「共創繽紛」建功的莫雷拉說：「『共創繽紛』上仗回到三班賽競逐，已經跑得接近，今次再戰同程谷草千二米，本來排十檔確令我擔心影響發揮，幸好早段步速夠快，讓牠比起較預期更容易留力，然後在末段發力追過對手，表現相當出色。」其餘莫雷拉還為羅廄「皇寶」取得連捷，練者羅富全表示：「賽前我以為『全民佳知』會放頭跑，所以『皇寶』不需要領放，怎料後駒出閘後有點搶口，結果又再一次擺前走，莫雷拉賽後報告，沿途都有點擔心馬兒在末段會力弱，幸好最終仍能一放而回。」另外，容天鵬昨晚與梁家俊合作憑「騰龍駒」贏馬，練者賽後透露：「『騰龍駒』轉入我馬房時有很多傷患，例如前腳受傷和喘鳴症，獸醫都建議過讓其退役，但馬主不肯放棄，我的馬房副練和手足亦悉心照料馬兒，所以今場頭馬應該歸功於他們，而我當然希望此駒健康保持穩定，繼續交出好表現。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜