  • 2021年11月12日 星期五
  • 23º
  • 44%
熱門： 長者日郭位第二代美國隊長學生墮樓六中全會

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——錶之科學可佩戴眼罩出賽

2021-11-12 列印
  受薪董事小組接獲紐西蘭賽馬會的書面證明，表示來港前稱為Intelligent Patch的「錶之科學」（E442），在當地一些賽事中曾佩戴眼罩上陣。「錶之科學」的練馬師蘇保羅請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd