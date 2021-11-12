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馬場浮世繪——彭國年撤銷馬會騎師牌照

2021-11-12 列印
  香港賽馬會昨日公布多項騎練牌照事宜，詳情如下：

  批准彭國年撤銷馬會騎師牌照的申請，由二○二一年十一月十四日起生效。



  撤銷發給黃裕亨的二○二一/二二年度馬季助理練馬師（從化馬場）牌照，即時生效。及延長先前發給容少文的署理助理練馬師（從化馬場）牌照有效期至二○二二年二月十八日為止（包括二月十八日）。容少文獲派往姚本輝馬房工作。

馬場浮世繪
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