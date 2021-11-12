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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——神業獲邀參加香港瓶

2021-11-12 列印
  日本傳媒透露，現年七歲，於今年四月女皇盃跑第四的「神業」，獲得香港賽馬會邀請參加下月十二日舉行的香港瓶，如果該駒接受邀請，將是第三次來港參賽。「神業」在一七年獲邀來港角逐香港瓶，當時更是次熱門馬，可惜在杜滿萊胯下只跑第七。

馬場浮世繪

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