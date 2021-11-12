張氏理論——後備制度處處不同

賽馬有後備，但世界各地制度不同，尤其是檔位問題，香港的後備本身無馬號及檔位，全視乎哪一匹正選馬退出而替補，即各安天命。澳洲後備是正選後順排，如正選有十六匹，後備由十七號開始，且於排位時已各自抽好檔位，如正選退出漏空。上周日跑美國馬，老張一早知道是一號馬排一檔，後備馬排最外檔。十多年前老張於北美看馬，見過一號馬及一號A馬，甚至二號及二號A，原來同主馬是用同一投注馬號，以示公平。但如果出現同主馬，即一號馬不再自動是一檔起步，而是要抽檔，但仍是盡量順序排，如一號馬抽六檔，一號A抽七檔，二號馬會排一檔，三號馬二檔，如此類推了。香港檔位處理是當出賽馬匹於事前退出，各駒向內順移，不會漏空，但如是馬匹臨場退出才漏空這檔。於澳洲制度，如後備抽七檔而出不到，六檔與八檔連接，也不會漏空。但這制度會於檔位上名統計出現小矛盾，即八檔馬不一定於八檔起步也。張福元