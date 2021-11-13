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B女靚馬——韋小寶備戰顯誠意

2021-11-13 列印
　　第三場四班二千米。我揀「紅麗舍」做重心，睇番佢上仗跑谷草千八，早段留得比較後，但在對面直路突然發力，直至出彎後仍猶有餘勁，結果都能夠保住第四收獎金，表現實在唔錯。今場加程跑二千更加合適，因為本身後勁強橫，今次亦負輕磅，只要早段留放拿捏得宜，好有機會重開勝利之門，同場我要埋「翡翠綠」同「一舖成名」。

　　第七場一班千四米。「韋小寶」今季仲未贏馬，不過成績並唔差，出賽三次獲得一季兩殿，次次都收獎金，表現準繩之餘，最緊要熱身足夠，今次賽前又再試大閘催谷，備戰工夫做到加零一。近期晨課見佢非常生猛，身形亦好靚，今次又由騎慣騎熟的周俊樂執韁，我對呢個組合好有信心。其實此駒上仗在直路前半段受弱，輸得非常唔抵，今場只要發揮順利，照計有權補中頭馬。同場我要埋「佳運財」同「銀馳」。



B女
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