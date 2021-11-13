伊仁絮語——水星二號後發先至

第四場「水星二號」今季已出賽三次，反映健康無礙，前仗若非多番受阻應更接近。今仗排位並不理想，但若能及早移出外疊衝刺，料可後發先至。最大對手是近仗上名的「金剛福星」及「行樂之光」。
Ian
疫情下，市民宅在家，習慣叫外賣，最多人使用的外賣平台Foodpanda乘勢崛起，但有該平台的外賣員投訴，指平台今年已多次下調每張訂單的最低送餐費，最近一次減幅高達百分之七至十一。有外賣員工不滿收入減少...
2021-11-13
中共十九屆六中全會周四閉幕，會上通過中共黨史上第三份歷史決議。中共中央昨早在北京舉行記者會，進一步介紹十九屆六中全會精神。中宣部副部長王曉暉等人提到此歷史決議與前兩份不同，理由是改革開放以來，總體上黨...
2021-11-13
美國總統拜登與中國國家主席習近平據報將於下周一舉行視像會議之際，拜登周四簽署安全設備法案，收緊對中國企業的限制。外界憂慮此法案會令中美兩國緊張關係升溫。中國外交部回應時指，國際關係當中存在一定的競爭，...
2021-11-13
堅尼地城新盤KENNEDY 38日前公佈首張價單，首批涉及70伙，包括開放式及一房戶型，折實價618.3萬元入場，料最快下周推售。 新地副董事總經理雷霆指出，KENNEDY 38首張價單涉70伙，提供...
2021-11-13
美股杜指前晚低收158點，港股昨日高開274點或1.09%，報25522點，升穿20天線（25444），早段曾升279點高見25527點，創11月2日以來新高，之後升幅收窄；午後曾跌37點，其後走勢靠...
2021-11-13
今晚世界盃歐洲區外圍賽G組作客黑山，不單止是荷蘭出線的關鍵戰，亦是陣中翼鋒丹祖馬的上位戰。這名本季在維拉利爾一嗚驚人的廿四歲鋒將，據報獲利物浦青睞，今仗勢拼盡率領橙軍全取三分，務求國家隊命運和個人前途兩不誤，直取讓球主客和讓兩球「客勝」。 （有線602、662台周日凌晨3:45直播） 丹祖馬今季由英冠的般尼茅夫轉投維拉利爾即大放異采，各賽事上陣十五次獨取七球兩助攻。此子順利獲荷蘭新帥雲加爾賞識，事隔三年重返國家隊。這名廿四歲翼鋒因為突破和把握力強，同樣獲利物浦注視，欲在明年一月收歸旗下，填補攻擊核心穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，年初出戰非洲國家盃而留下來的空缺。 與VV...
2021-11-13
天氣轉涼，親友歡聚打邊爐最過癮，但天氣乾燥加上吃火鍋燥熱，一定要準備解渴消滯的健康飲品，推介來自英國的名牌Honegar蜂蜜蘋果醋（見圖，$79.9/支，即日至11月18日期間推廣價$59/支），稀釋...
2021-11-10
曾志偉、王祖藍、蘇永康、薛家燕、羅敏莊及黎諾懿等前晚到圓方出席「四海一心」慈善基金主辦電影《梅艷芳》慈善優先場。志偉憶起昔日跟梅艷芳一同行善，覺得特別有意義，像梅姐沒離開過，大家都是跟着她的足跡行。 ...
2021-11-13
據說明年二月香港跟內地就會通關，但有需要去內地工作的朋友，依然會冒酒店隔離之苦，到內地隔離。於是到哪裏隔離最有人性，就成了這群人最關心的話題，誰不想在這無妄之災中稍為住得舒服一些，日子過得像樣一些，以至心情少些沮喪。 這些去內地工作的朋友，有的去澳門隔離，有的去上海隔離，有的去深圳隔離，諸如此類。住的酒店有好有壞，所謂好，是客房乾淨，伙食還可以。所謂壞，便是房間又差，吃得更差。還有一種，就是房間還可以，吃得極差。比如一個朋友在深的酒店隔離，客房尚算乾淨，但伙食差得不用花錢減肥。這天通電話，他說前一天的早餐是一個饅頭和一杯橙汁。午餐的主菜是一塊炸得沒有水份又辣得要死的雞扒，晚...
2021-11-13
第七場一班一四○○米。此場高班賽由幾大馬房控制大局，不說別的，單是蔡廄的「勁搏」和「幸運快車」都夠令人頭痛，因分別配最強的莫雷拉和潘頓，哪駒是主力，又或是不分正副雙龍出海？ 「勁搏」上季最後一次勝仗...
2021-11-13