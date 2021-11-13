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伊仁絮語——水星二號後發先至

2021-11-13 列印
　　第二場「恆駿寶駒」近兩仗均上名，證明年屆十歲仍具戰鬥力。上仗跑泥地一哩早段留後，轉彎時仍遙遙居後，惟直路抄大外疊衝刺，結果僅不敵賺步速的「印鈔工廠」及「旅英福星」，追勢強勁。今仗配人馬合拍的潘頓，只要早段勿落後太遠，有權衝上制勝。冷門可留意增程的「華卓晴」。

　　第四場「水星二號」今季已出賽三次，反映健康無礙，前仗若非多番受阻應更接近。今仗排位並不理想，但若能及早移出外疊衝刺，料可後發先至。最大對手是近仗上名的「金剛福星」及「行樂之光」。



Ian
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