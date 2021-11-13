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重點出擊——有緣人水準非凡

2021-11-13 列印
　　剛周三筆者推介兩匹出自季內070場次之馬，分別是「功夫茶」及「多多歡笑」。前駒原本預期同場快馬不多，應會賺點步速，怎料「忠誠駒」造極快步速搶前，而「功夫茶」守在其後，初跑一哩而言已很不錯。至於「多多歡笑」跟前稍蝕快步速之外，直路左塞右塞，賽後又發現氣管多血，搏失實在可惜。筆者繼續認為070場次是季內其中一場強組賽事。

　　第六場「有緣人」亦是出自070場次，牠在該賽得亞軍，查頭馬「香音」接戰升上三班能再勝，所壓倒的「馬爾代夫」再出又能與星味十足的「喜譽寶」鬥個難分難解，已說明070場次非一般四班水準。



　　至於「有緣人」接戰在095場次遇上「源源動力」自殺式快放，本身跟隨後駒兼直路走內疊不利地，可謂蝕盡形勢。而同場前四名馬當中，已有三駒再出贏馬，盡顯「有緣人」一席第五水準非凡。

安西教練
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