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馬場浮世繪——苗禮德超速賀60大壽

2021-11-14 列印
馬場浮世繪——苗禮德超速賀60大壽
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  昨天是苗禮德的六十歲生日，結果憑第八場泥地三班一哩的「超速」贏馬賀壽，而鞍上人莫雷拉亦相當識做，返回凱旋門後即向苗禮德大聲說Happy Birthday，兩人繼而擊掌Give Me Five，表現得十分開心。

馬場浮世繪

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