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馬場浮世繪——星夢帝國轉泥有料到

2021-11-14 列印
馬場浮世繪——星夢帝國轉泥有料到
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  葉廄「星夢帝國」在昨日賽事報名時，原本是角逐草地四班千四米，可是卻名列後備，於是馬房安排牠轉組，改為出爭同班的泥地一哩賽，最終在陳嘉熙胯下一放到底，幕後如此執着要在昨日上陣，果然有料到！

馬場浮世繪

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