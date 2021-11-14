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馬場浮世繪——巫顯東95W升格減兩磅

2021-11-14 列印
馬場浮世繪——巫顯東95W升格減兩磅
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  昨日頭場希廄「草上飛」大熱倒灶，力追之下只能拼回一席亞軍，而頭馬是賀廄「八卦」，鞍上人巫顯東亦憑此場頭馬升格，因為他在港從騎後已經累積了九十五W，下次賽事會由減三磅變為減兩磅。

馬場浮世繪

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