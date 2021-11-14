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馬場浮世繪——楊明綸容天鵬炮製驚喜

2021-11-14 列印
馬場浮世繪——楊明綸容天鵬炮製驚喜
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  昨日第四場賽事由臨場大落飛的容廄「無限驚喜」勝出，牠在楊明綸胯下爆出十六倍W開齋，捧場客當然有驚喜。至於楊明綸與容天鵬這對騎練亦有驚喜，因為他們相隔年半之後才再度合作贏馬，對上一次已是上年四月的「遨遊之星」了。

馬場浮世繪

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