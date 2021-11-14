莫雷拉三W封王 告東尼包辦第九口孖寶 幸運快車捧樂聲盃

昨日是樂聲盃賽日，重頭戲肉當然是樂聲盃，結果由潘頓策騎蔡廄「幸運快車」勝出，馬房另贏「翩翩君子」起孖；而「翩翩君子」騎者莫雷拉手風亦順，之後再贏苗廄「超速」和東廄「將俠」，三W兼最終成為騎師王；至於告東尼則另與田泰安合作勝出「中華盛景」，成功包辦第九口孖寶。昨日蔡約翰在樂聲盃三路興兵，分別是莫雷拉策騎的「勁搏」、潘頓的「幸運快車」和巴度的「銀馳」，結果臨場賠率最熱的「幸運快車」順利掄元。而練者同日另外憑莫雷拉策騎的「翩翩君子」起孖。至於莫雷拉昨日還勝出苗廄「超速」，全日三W兼做騎師王，而苗禮德賽後說：「今（昨）天有很多大熱門馬倒灶而回，好似只有我馬房的『超速』大熱勝出。我今天六十歲生日，如今可算為自己贏馬賀壽。『超速』雖然不是甚麼大超級馬，但是勝在陣上演出忠心準繩，我今季安排牠轉攻泥地，主因跑三班草地賽較大機率遇到超級分子，難以突圍而出，泥地賽則對手較弱，有利其爭勝。」此外，以往周六賽事常常爆冷，昨日似乎亦無例外，「八卦」、「活力得勝」、「無限驚喜」和「好友利」等全部爆出冷W。先是頭場的「八卦」，力拒不足兩倍的大熱門「草上飛」，練者賀賢指出：「『八卦』今季跑過幾場後狀態冒勇，但由於曾經有喘鳴症，所以競跑時要符合自己的節奏，必須自行輕鬆競跑，才能夠跑出最佳水準，而今場正好做到這一點，因此即使面對質新惡馬，仍然能夠力拼勝出。」而「活力得勝」則在梁家俊胯下半冷取勝，為蘇保羅帶來今季第二W，練者賽後說：「本來我計畫讓『活力得勝』在周三出賽，並且交由蔡明紹策騎，但我後來改變想法，決定先跑今場的長途賽，結果在梁家俊的出色留放下擊敗對手取勝。此駒是正宗前途馬，嚴格來說谷戰會更較合發揮，牠會在兩周半後的四班谷草長前途賽再上陣，相信拼過今場之後，將能以更佳狀態上陣。」至於「無限驚喜」昨日獨贏臨場大落飛得手，最終以十六倍取勝，練者容天鵬透露：「『無限驚喜』早前傷患比較嚴重，雙腳先後都曾受傷，令幕後萌生過放棄的想法，幸好馬兒最終能夠醫好，目前健康回穩，上場牠出爭沙田千六米，輸在步速太快形勢不利，敗可理解，拼後狀態更弗，今場爭沙田千八米更合腳法，結果順利補中。」其餘「好友利」由何澤堯爆出十六倍W，練者徐雨石賽後笑說：「『好友利』今場從後趕上，有點似低班版的『金鎗六十』，今場何澤堯發揮醒目，入直路才全面展開衝刺，發力點拿捏得非常準確。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜