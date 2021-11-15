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馬場浮世繪——澳傳媒披露麥道朗連達文來港

2021-11-15 列印
  隨港府批准香港馬會實施「賽馬防護泡」以如期於十二月十二日舉行香港國際賽，馬會將在日內先行公布同月八日在跑馬地舉行的國際騎師錦標賽之參賽騎師名單。而澳洲傳媒日前就搶先報道，麥道朗和連達文將代表澳洲參賽，另外英國騎師莫雅亦在獲邀名單上，他們會按馬會安排乘坐私人飛機來港，至於騎師賽會否有人留港出戰國際賽日甚至客串一段日子，報道則無提及。

馬場浮世繪

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