馬場浮世繪——致勝一擊復出即贏劍指香港瓶

英國馬「致勝一擊」於英國時間周六在嶺飛馬場復出角逐表列賽邱吉爾錦標，雖然今仗是牠自六月初贏出一級賽加冕盃後，休戰逾五個月的首仗，而且因已贏過一級賽須負一三五磅，要讓對手七至十五磅，但依然可在戴馬田胯下以半個馬位奏捷。賽後練馬師莫爾表示，無論「致勝一擊」在哪種場地出賽，表現都不會令人失望，不過目前狀態未達大勇，體重比過往出賽時多了約二十六磅，所以今仗即使落敗，他亦不會憂心，何況今仗對手不弱且須予對手讓磅。莫爾指今次刻意讓「致勝一擊」出賽，結果贏馬當然是好，然而最大目的是讓牠提升狀態，下月份的香港瓶才是真正目標。馬場浮世繪