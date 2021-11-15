Chok王心得——谷草千八 不時爆冷

周三跑馬地賽事編有一場千八米，由四班馬擔綱，到時會不會熱門收場？又或是有冷馬「亂入」？事前豈可盡掌握。若然單看今季同程那八場賽果，九成九認定大熱門秤先。事關該八場頭馬中，便有「快步速」、「百勝名駒」、「皇寶」（兩次）和「超級軍團」五駒以大熱門身分勝出。但是話分兩頭，我們不妨看遠一點，由上季至今，谷草千八米舉行了三十四場，大熱門贏出十二隻，數目不多也不少，但十倍以上的冷W竟然超過一打！例如三十四倍「威紫荊」、六十九倍「逍遙自在」、十五倍「老表醒」、十一倍「醉醒神」、四十六倍「成功星駒」、十八倍「如沐春風」、十四倍「勝利波幅」及廿四倍「動力飛鷹」等等。由此可見，雖然這路程時不時有大熱門勝出，有些時候亦會被冷馬不斷入侵。另外，周三晚如想從檔位埋手揀選博W對象，當心三檔馬可能幫倒忙！因為上季至此，一至四檔共贏十六W，但三檔馬僅佔一場而已。洪禮賢