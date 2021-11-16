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馬場浮世繪——黃裕亨轉任韋廄騎馬人至煞科

2021-11-16 列印
  前任姚廄駐從化副練黃裕亨，早前因有私事須回港處理，並未能在短時間內返回從化崗位，馬會因而決定撤銷其今季在從化馬場的副練牌照，但畢竟馬會理解其暫離崗位的理由，所以已決定會安排他暫到韋達馬房任騎馬人至今季結束，至於來季會否續任同一職位或重任副練，甚至回到從化工作，則有待馬會季尾另作決定。

馬場浮世繪



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