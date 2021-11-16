馬場浮世繪——日本一哩冠軍賽放聲歡呼爭衞冕

馬會將在周日沙田賽事中，加插轉播在日本阪神競馬場舉行的第三十八屆一哩冠軍賽，去季盟主「放聲歡呼」是役將爭取本身第六場一級賽勝仗，而其練馬師藤澤和雄過去曾五度奪標，今仗更希望可在榮休前再捧盃。「放聲歡呼」本已獲邀參加下月份的香港一哩錦標，惟可練者有鑑馬匹過去曾有蹄甲問題，才決定留在本土爭大賽。今屆一哩冠軍賽暫有十八駒報名，包括應屆NHK一哩賽冠軍「速度大師」與季軍「嬌顏剪影」，還有暫定會來港參戰香港一哩錦標的「冠軍車手」。馬場浮世繪