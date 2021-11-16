潘頓上周六夥拍「幸運快車」捧走樂聲盃，另外還策騎多駒上名，並與莫雷拉爭奪騎師王冠軍至尾場才僅敗，不過整體表現尚佳。明晚跑馬地夜賽，潘頓多匹座騎均具實力，有望連場數胡，他昨晨收操後透露，對「勇創派對」和「福滿寶」兩駒的機會最感樂觀。潘頓今季暫時與呂廐合作九次，取得三冠兩亞，上名率超過百分之五十，明晚他策騎該廐「勇創派對」上陣，且在兩個多星期前過檔操練，潘頓說：「『勇創派對』連續幾課操練都走勢良好，反映牠的狀態在跑過幾場後穩步上揚，雖然牠過往只在谷草一千米上名，但以其後上跑法推斷，今次競逐路程加長二百米，對其只會更合適，即使牠將遇上幾匹擅跑同程對手，但只要『勇創派對』臨場跑出水準，足以跟牠們硬拼，爭取在港首場頭馬。」福滿寶考陣上留放「福滿寶」服役以來唯一一場頭馬，正是夥拍潘頓時取得，明晚再策騎該駒上陣，他認為已屆勝時：「現年五歲的『福滿寶』質素不差，只是本身衝刺力較短，陣上留放上必須謹慎，若果早段快步速協助更合其發揮，不過從牠今季幾次的接近演出，相信馬兒已步入狀態，如今出戰最正宗路程，將是展示實力的好機會，何況同場對手中未見有任何超級分子，『福滿寶』足以在此發揮作用，走入前列一席而回。」潘頓接着還提到，「電訊巴打」日前晨課期間由他策騎快跳，馬兒走勢仍然甚佳，難得連拼幾場後，目前狀態仍在勇點，此駒過去已證明跑谷草一六五○米最正宗，陣上演出相當準繩，今次由他首度策騎出戰，冀望能夠繼續交出成績，再贏一場頭馬歸來。特約記者：文傑