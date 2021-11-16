輝灑自如——防護泡進階版本

上星期六賽後，馬會公布了今年香港國際賽將會繼續實施「賽馬防護泡」的安排，這對於有意來港角逐國際賽的海外代表來說，絕對是個天大的喜訊。而且今年的「賽馬防護泡」措施，更加是一個進階版本，除會沿用上年定下的規矩，今年所有海外參賽者，均會乘坐由馬會提供的指定私人飛機來港，馬會也會設立內部獨立監察小組，根據政府的指引去監察有關感染控制措施的執行，而且所有海外參賽者完成賽事後，須直接前往機場登機閘口，而不會進入任何貴賓室或商店，明顯就是為了配合即將在香港機場實施的新檢疫措施，既不會阻礙為通關而設的安排，也不會影響到香港國際賽的進行。其實馬會一直以來所作的檢疫和防疫措施，大家都認同會比政府所安排的更加嚴格，加上上述新增措施，其實是需要投入大量人力和資源，這亦證明馬會為了國際賽能夠順利舉行，絕對是不遺餘力。朱鎮輝