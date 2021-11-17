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重點出擊——富祿硬撼強敵

2021-11-17 列印
　　第八場三班千二米。驟眼睇各駒實力優劣分明，當中有四駒出自140場次，查該賽步速前快後超慢，「加州一寶」蝕位走大外疊仍衝入Q，相比「明欣賞」及「天祿」自然更勝一籌，而且本身跑法彈性，今次排檔亦佳，早前試閘已由雷神經手，由於他騎東廄馬的上名率高達四分三，令人更添信心。今場若要搵一駒硬撼「加州一寶」，我會首推「富祿」。

  無疑，「富祿」季內兩戰都止於接近而無威脅，但留意牠上仗在直路初飛出大外疊衝刺，相比之下，三甲馬「閃耀榮光」、「齊齊友福」及「木火同明」當然佔得先機，不過後三駒接戰都能再入三甲，說明該仗的「富祿」不僅多走腳程而敗，更是負於一批強手。



  即使「富祿」今仗排檔並不理想，但同場普遍對手都欠三班證明，此消彼長之下，論能力最有資格挑戰「加州一寶」。

安西教練

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