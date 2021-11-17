  • 2021年11月17日 星期三
  • 24º
  • 71%
熱門： 杜汶澤疫苗野豬居屋哥哥

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——勇冠全城級數制勝

2021-11-17 列印
　　第一場「勇冠全城」至今八戰未上名，惟近仗降至五班後，連場都跑得接近。上仗早段留得太後，結果後追不及。此駒在九月二十四日曾試谷閘，沿途翻步輕鬆有力，早已為今仗作好準備。事實上，牠上季曾於谷草一千追入第六，足證腳法能應付窄場，現居五班可憑級數制勝。

  第二場「快一步」上仗在全面優勢下埋門被擒，被「紅衣火旺」及「生生勝勝」追過而痛失三甲，非常可惜。近期晨課見牠表現甚佳，狀態比前更進一步，今仗除去面箍可產生新鮮感，有力爭勝。對手可留意強配潘頓的「福滿寶」。



Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd